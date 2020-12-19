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Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

DHA

Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik


Selim KAYA/ MARDİN (DHA)MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de rutin denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde yapılan uygulamada trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulanırken, Artuklu Belediyesi tarafından caddelere bırakılan mamalar, kedi ve köpekler tarafından tüketildiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-12-19 13:31:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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