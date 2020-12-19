Çaldığı motosiklet ile hırsızlık yapan suçlu tutuklandı

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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çaldığı motosikletle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Kayalar Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde bulunan marketten hırsızlık ve Gündoğan Mahallesi Aydın Sokak'ta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında hırsızlık zanlısı tespit edildi. Tespit edilen zanlı çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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