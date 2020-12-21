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Mardin'de korona virüs kuyruğu

İHA

Mardin'de korona virüs kuyruğu

Mardin'de PTT şubesi önünde oluşan kuyruk, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Mardin'in Artuklu ilçesi 1. Cadde üzerinde bulunan PTT şubesi önündeki sıra korona sırasına dönüştü. Sosyal mesafe kurallarının unutulduğu sırada vatandaşlardan bazılarının da maske takmadığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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