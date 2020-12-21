Mardin'de korona virüs kuyruğu

Mardin'de PTT şubesi önünde oluşan kuyruk, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Mardin'in Artuklu ilçesi 1. Cadde üzerinde bulunan PTT şubesi önündeki sıra korona sırasına dönüştü. Sosyal mesafe kurallarının unutulduğu sırada vatandaşlardan bazılarının da maske takmadığı görüldü.
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