Mardin'de trafoda patlama anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/ MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak sırasında trafo patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Gazi Caddesi'nde dün gece sağanak sırasında elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamadan sonra çıkan yangın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, mahalle elektriksiz kaldı. Yükselen alevler çevreyi aydınlatırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekiplerinin trafoya gelen elektriği kesmesinin ardından alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, trafonun onarım çalışmasını yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Mazıdağı Selim KAYA

2020-12-23 11:14:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.