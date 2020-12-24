Kızıltepe´de kumar baskını: 14 kişiye 20 bin TL ceza



Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir iş yerine yapılan baskında 14 kişiye toplam 20 bin 975 TL ceza kesildi.

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle´de bir plazadaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, yuvarlak bir masa etrafında kumar oynarken yakaladıkları 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL, iş yeri yetkilisine de 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Ayrıca iş yerinde bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye de para cezası kesildi. Operasyonda toplam 20 bin 975 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2020-12-24 09:27:52



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