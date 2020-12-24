İHA'nın haberi ses getirdi 7 yaşındaki Şeymanur tabletine kavuştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine tableti olmadığı için 1 kilometre yol yürüyüp arkadaşının evinde canlı derse katılan 7 yaşındaki Şeymanur'a tablet hediye edildi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki Şeymanur Kaya, canlı derse katılmak için her gün 1 kilometrelik yol yürüyerek arkadaşının evinde canlı derse katıldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberin ardından harekete geçen Eğitim BirSen yöneticileri Şeymanur Kaya'yı evinde ziyaret ederek, doktor olmak hayali kuran Şeymanur'a tablet hediye etti.

Tableti alan Kaya, İhlas Haber Ajansı ve Eğitim BirSen yöneticilerine teşekkür etti.

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