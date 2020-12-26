Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik sürdürülen 'Yıldırım-8' operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-12-26 12:37:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.