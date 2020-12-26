Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik sürdürülen 'Yıldırım-8' operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-12-26 12:37:55
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