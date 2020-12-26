Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Selim KAYA/MARDİN (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'in tarihi cadde ve sokakları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'da bitecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde tarihi kent Mardin'deki cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-12-26 12:48:22
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