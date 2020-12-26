Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar kedi ve köpeklere kaldı

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Mardin’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler kedi ile köpeklere kaldı.

Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında hafta sonları tam gün uygulanan kısıtlamada vatandaşlar kısıtlamaya uyup evde kaldı. Kentte cadde ve sokaklar kediler ile köpeklere kaldı.

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