Mardin’de iş hanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iş hanında bulunan bir daire başlayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Olay, Merkez Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı iş hanının son katında bulunan boş bir daireden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edilmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken yangına çöplerin neden olduğu öğrenildi.

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