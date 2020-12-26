Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Mardin’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracı bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeniyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki 16 ADB 77 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü yapılan mücadelenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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