Mardin’de mini cephanelik ele geçirildi

Mardin’in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 3 tabanca ile şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 1’i aranan şahıs olmak üzere 5 kişi yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Derik’te bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği, 3 tabanca ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda 1’i aranan şahıs olmak üzere toplam 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.