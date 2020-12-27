Derik'te silah ve mühimmat ele geçirildi: 5 gözaltı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 tüfek ve 3 tabanca ile bunlara ait şarjör ele geçirildi. 1'i çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ise gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı´nca gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda, Derik ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi. Paylaşımda, söz konusu operasyonda, 2 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 şarjör, 2 av tüfeği, 3 tabanca ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildiği, 1´i aranan olmak üzere toplam 5 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-12-27 21:09:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.