Derik'te silah ve mühimmat ele geçirildi: 5 gözaltı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 tüfek ve 3 tabanca ile bunlara ait şarjör ele geçirildi. 1'i çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı´nca gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda, Derik ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi. Paylaşımda, söz konusu operasyonda, 2 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 şarjör, 2 av tüfeği, 3 tabanca ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildiği, 1´i aranan olmak üzere toplam 5 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-12-27 21:09:03



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