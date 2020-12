Mardin'de kış aylarında en çok badem sabunu tercih ediliyor

Mardin'de vatandaşlar kış aylarında kuruyan ciltlerini yumuşatmak için en çok badem sabununu tercih ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi tarihi çarşıda sabun yapan Necmettin Yüksel, kış mevsiminde soğuk havaların da etkisiyle kuruyan ciltler için badem sabununun tercih edildiğini söyledi. Nemlendirici özelliklere sahip olan argan, kayısı ve aloevera sabunları arasında bulunan badem sabunun kış mevsiminde en çok talep gören sabun olduğunu aktaran Yüksel, "Tarihi çarşıdaki en eski sabunculardanız. Bu işin imalatını yapıyoruz. Sabun yapımına sadece 23 çeşitle başlamıştık. Şu an çeşidimiz 200'ü geçti. Bıttım, badem, menengiç, defne, zeytinyağı, eşek sütü, keçi sütü ve katran sabunlarımız var. Badem sabunumuz var kuru saç ve kuru ciltler için kullanılan bir sabundur" dedi.



"Badem sabunu hem saça hem de vücuda iyi geliyor"

Badem sabununun özellikle kış mevsiminde tercih edildiğini kaydeden Yüksel, "Şu an hava soğuk Türkiye genelinde. Havalar soğuk olduğu için cilt kuruyor. Badem sabunu yoğun nemlendirici özelliğine sahiptir. Hem yüze hem vücuda hem de saça kullanabileceğimiz bir sabundur, iyi geliyor. Onun yanında argan sabunumuz var. Argan sabunu da çok talep edilen sabunların başında geliyor. Bir de Derik zeytinyağından yaptığımız sabun var. Bu da yoğun nemlendirici özelliğine sahiptir. Bu sabunumuz da saf menengiçtir. Menengiç, bıttımın haşlanmamış halidir. Bu sabun da yağlı saç ve yağlı ciltler için kullanılır. Aynı zamanda sivilce ve kaşıntıyı da tamamen bitiriyor. Kokusu da çok güzeldir. Menegicin kendisi de içindedir. Bu da menegicin kabuğu ve içinde zeytinyağı yok" diye konuştu.



"Cilde hoş koku veren miski amber sabunu dünyada sadece Mardin’de var"

Miski amber sabununun dünyada sadece Mardin'de üretildiğini dile getiren Yüksel, "Cilde hoş koku veriyor. Saç dökülmesini durduruyor. Bu her saça uygun olan bir sabundur. Badem sabunu yoğun nemlendirici özelliğe sahip bir yağdır. Yani argan olur, badem olur, kayısı olur, aloevera olur ama olmazsa olmazlardan dediğim gibi badem. Badem hem saçı nemlendiriyor hem de cildi besliyor ve nemli tutuyor. Çatlaklığı önlüyor. Vücutta ve ellerde çatlaklık olur. Badem sabunu bu havada bile kendisi nemli ve yağlıdır. Dolayısıyla bu cildi nemli tutuyor. Kışın en çok talep gören sabunlardan bir tanesidir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.