Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN merkez ile Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, kent merkezi ve Kızıltepe ilçesi ile Aydın'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlara ve dijital materyallere el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-12-31 12:45:11



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