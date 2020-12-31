Mardin'de trafik kazası: 7 yaralı

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MardinDiyarbakır karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, MardinDiyarbakır karayolunda plakası öğrenilemeyen araç, önünde seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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