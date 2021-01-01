Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de 2021 yılının ilk bebeği Münevver (29) ve Vedat (28) Tari çiftinin ikinci kızları oldu. Mardin´de 2021´in ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Münevver Tari, henüz isim düşünmediklerini söyledi.
Mardin'de 2021'in ilk bebeği 00.03'te Mardin Devlet Hastanesi´nde dünyaya geldi. Münevver Tari´nin, 3 kilo 400 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu oldu. İkinci kez kız bebekleri olan Münevver ve Vedat Tari çifti, kentte 2021´in ilk bebeğine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeğe henüz bir isim düşünmediklerini ifade eden Münevver Tari, "Eşimle birlikte kızımıza güzel bir isim vereceğiz. Çok mutluyum. Mardin´de 2021´in ilk bebeğini dünyaya getirdik" diye konuştu.
Mardin Devlet Hastanesi Doğum Servisi Doktoru Büşra Durmaz da anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğunu dile getirerek, 2021´i mutlu bir şekilde karşıladıklarını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-01 01:32:27
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