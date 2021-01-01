Kızıltepe’de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam’ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin hazırladığı ve GAP İdaresi tarafından çilek üretiminde desteğe hak kazanan Mezopotamya Çilek Bahçeleri Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mezopotamya Çilek Bahçeleri Projesi'nin açılışına Kaymakam Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, eşi Dilek Çam, girişimci kadınlar ve davetliler katıldı. İlçe Müftüsü Mahsun Taşçı'nın dualarıyla çilek bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi. Kızıltepe Belediyesine ait 20 dönümlük arazide 100 bin çilek fidesini toprakla buluşturan kadınlar, fidelerin filizlenip meyve vermesini dört gözle beklemeye başladı.



"Tarımın ileriye gitmesinin en önemli yolu bölgeye uygun ürünler yetiştirebilmek"

Tarımın ileriye gitmesi için bölgeye uygun ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Çam, "15 kadınımız bir araya geldi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Çünkü gelecek noktasında tarımın ileriye gitmesinin en önemli yolu bir araya gelebilmek, kooperatifleşebilmek ve bölgeye uygun ürünler yetiştirebilmek. Bu kooperatifin ilk projesi de Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı olarak kooperatifin kurulmasında hem teşvik hem de destek sağladık. Bu kooperatifimizin ilk projesi olan Mezopotamya Çilek Bahçesi Projesi'nin startını verdik” dedi.



"Kızıltepe için ürün çeşitliliği sağlanmış olacak"

Demo bahçe kurduklarını ifade eden Kaymakam Çam, "Özellikle 2021 yılında bu çileğin bölgemize uygunluğunu bizatihi yaşayarak göreceğiz. Özellikle yaz sıcağımıza dayanıklı fideler seçtik. Eğer bu fidelerle yazı güzel bir şekilde geçirebilirsek bu, Kızıltepe için ayrıca ürün çeşitliliği sağlanmış demektir. Biz maliyet analizleri yaptığımızda şunu gördük, buğdayın yanında diğer ürünleri koyup çeşitlendirirsek vatandaşımızın karı artmış olacaktır. Bizim nihai amacımız bu ürünün mevsim koşullarımıza uygunluğunu ispat ettikten sonra vatandaşımıza ekme noktasında çağrı yapmak. Biz deneyeceğiz, evet bu bölgeye uygun, bu toprağa uygun, bu mevsime, bu güneşe uygun o zaman vatandaşımıza biz ektik yetişiyor, siz de ekerseniz karınız şöyle olur diye bunu çeşitli platformlarda anlatacağız" diye konuştu.



"Amacımız dezavantajlı kadınları kooperatife dahil ederek onlara gelir sağlamak"

Kooperatifin kuruluşuna öncelik eden Dilek Çam ise, "20 dönüm çilek bahçemiz var. Mart 20’de kurulduk. Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde şu anda 15 kadınımız mevcut. Ama bu sayı ileride 50’yi bulacaktır. Amacımız dezavantajlı kadınları kooperatife dahil ederek onlara gelir sağlamak. Mayıs ayında inşallah çilek hasadımızı yapacağız. Çileklerimizi değişik pazarlara sunmak istiyoruz. Bu güzel toprakları güneşle buluşturup, çok güzel çilek bahçelerinde çok güzel çilekler yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Mayıs ayında çilekler meyve vermeye başladığında kadınlar çilekleri kuracakları pazarda satışa sunacak.

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