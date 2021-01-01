Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de cadde ve sokaklar, yeni yılın ilk gününde ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021 yılının ilk gününde Mardin sessizliğe büründü. Tedbirler kapsamında cuma namazı öncesinde cami önlerinde önlem alan güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor.
DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-01 13:40:53
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