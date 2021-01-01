Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı

Bugün (1 Ocak) 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cumaya gidebilir mi?

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de cadde ve sokaklar, yeni yılın ilk gününde ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021 yılının ilk gününde Mardin sessizliğe büründü. Tedbirler kapsamında cuma namazı öncesinde cami önlerinde önlem alan güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-01 13:40:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.