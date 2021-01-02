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Mardin’de park halinde alev alan tır küle döndü

İHA

Mardin’de park halinde alev alan tır küle döndü

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir nakliye firmasına ait tır, park halindeyken yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi Lise Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir nakliye firmasına ait 33 AZM 42 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tırı saran yangına mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında tır, tamamen yanarak geriye iskeleti kaldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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