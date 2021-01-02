Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde, kısıtlamada arılarını kontrol etmeye giden Mehmet Çekmez, bahçesindeki kovanların yanında 1'i telef olmuş 11 köpek yavrusu buldu. Anneleri olmayan ve ölüme terk edilen köpekler Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde kısıtlama nedeniyle evinde bulunan Mehmet Çekmez, izin belgesi alarak Korta mevkisindeki arılarını kontrol etmeye gitti. Çekmez, arı kovanlarının yanında 1'i telef olmuş 11 köpek yavrusu buldu. Çevreyi araştıran Çekmez, yavru köpeklerin annesini bulamadı. Köpeklerin ölüme terk edildiğini anlayan Çekmez, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sağlık kontrolünün ardından yavru köpekleri alarak hayvan barınağına götürdü.

'ÖLÜME TERK EDİLMİŞLER'

Çekmez, izin belgesi alarak 5 kilometre mesafedeki arı kovanlarını kontrol etmeye geldiğini belirterek, "Gözleri daha açılmayan köpek yavrularını gördüm. 11 yavrudan 1'i ölüydü. Ölüme terk edilmişler. Belediye yetkililerine haber verdim. Sağ olsun geldiler. Yeni yıla bir umut ve bir başlangıç oldu" dedi.

Barınak yetkilisi Ergül Esen de duyarlılık gösteren Çekmez'e teşekkür ederek, veteriner kontrolünün ardından köpeklerin barınakta kalacağını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-01-02 12:03:23



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