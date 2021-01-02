Dargeçit'te lavanta dikimine başladı



Selim KAYA/DARGEÇİT(Mardin), (DHA)MARDİN'de kadınların istihdamına yönelik Dargeçit Belediyesi tarafından geliştirilen 'Lavanta' projesi kapsamında Ilısu Barajı kıyısında lavanta dikimine başlandı. Toplamda 200 bin lavanta fidesinin dikileceği proje kapsamında 15 kadına 17'şer dönümden oluşan 255 dönüm arazi tahsis edildi.

Dargeçit ilçesinin kırsal Temelli Mahallesi'nde kadınlara istihdam yaratarak, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ilçe belediyesi tarafından geliştirilen 'Lavanta' projesi kapsamında Ilısu Barajı kıyısında kurulan bahçede lavanta fidesi dikimine başlandı. 15 kadına 17'şer dönümden tahsis edilen toplam 255 dönümlük araziye ilk fideleri, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve mahalleli dikti.

Toplam 200 bin lavanta fidesinin dikileceğini ve Dargeçit ilçesinin örnek alan değil örnek alınacak bir ilçe konumuna geleceğini söyleyen Belediye Başkanı Aksoy, "Ilısu Barajı'nın kenarındayız. Hiç işlenmemiş, bakir toprak olarak adlandırdığımız kırsal alandaki topraklarımızı üretime dayalı şekilde, insanlarımızın ve kurumlarımızın da desteğiyle lavanta bahçesine dönüştürüyoruz" dedi.

'İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Ilısu Barajı kıyılarını da ağaçlandırmayı planladıklarını ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Bu projeler, daha önceki negatif olumsuz algının değişmesi açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu arazinin analizlerinde en verimli bitkinin lavanta olacağı bilgisine ulaştık ve bu şekilde buradan başlamak istedik. İnşallah bu baraj bölgesini ihya edeceğimiz projelere imza atacağız. Barajın kıyı kesiminin tamamında ağaçlandırma olacaktır. 2021 yılı programında da 3 bin dönüm üzerine fıstık ve zeytin olacak şekilde, dikimi devletimiz tarafından yapılacak çalışmalar olacak. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza, köy sakinlerimize teslim edilecek."

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Dargeçit Selim KAYA

2021-01-02 13:08:48



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