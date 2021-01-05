Nusaybin’de El Birliği Kalkınma Toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin’de El Birliği Kalkınma Toplantısı düzenlendi

İHA

Nusaybin’de El Birliği Kalkınma Toplantısı düzenlendi

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı bünyesinde, eğitim gündemiyle yapılan El Birliği Kalkınma Toplantısı'nda ilçenin eğitim geçmişi, şu an ki durumu ve eğitimin gelişmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, şair Özcan Ünlü ve Şakir Kurtulmuş, tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz ve El Birliği Kalkınma Platformunda yer alan STK temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temizkan, tekstil kent ve turizm gündeminden sonra bu ayki toplantı konusunun eğitim olduğunu belirtti. Toplantıda belirlenen konu hakkında tüm platform üyelerinin görüş ve önerilerini aldıklarını kaydeden Kaymakam Temizkan, Nusaybin’in gelişimi için ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlar ile STK’ların büyük çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

''Akademi kelimesi Nusaybin’den dünyaya yayıldı''
Kaymakam Temizkan’ın açılış konuşmasından sonra konuşan şair Özcan Ünlü, akademi kelimesi ve akademinin Nusaybin’den dünyaya yayıldığını savundu. Ünlü, ''Nusaybin şuanda bulunduğu yeri hak etmiyor. Dünyada şu anda kurulduğu bilinen ilk 20 kentten biridir. İstanbul henüz yokken Nusaybin diye bir kent vardı. Akademi bu kentten bize kazandırılmış. Nusaybin’de aynı sokakta Zeynelabidin Cami, Mor Yakup Kilisesi ve yeni keşfettiğimiz Sinagog yan yana bulunuyor. Bizim bir derdimiz var, öğrencilerimizi, çocuklarımızı, insanımızı yetiştirelim, insanımızı yaşadığı şehrin farkına varsın, tarihine, eğitimine ve kültürüne sahip çıksın. Şehrimizi tanıtmak için Nusaybin farkındalığı oluşturmamız lazımdır'' diye konuştu.

''I. Konstantin’in annesi Nusaybinlidir''
Tarihçi Mehmet Dilbaz ise Nusaybin’in tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nusaybin’in ne olduğu sorunu Nusaybin’de yaşayanların farkında olmadığını aktaran Dilbaz, “Burası üst üste katmanlı bir şehirdir. İlk kurulduğuna inanılan 8 şehirden biridir. 1800 sene önce Nusaybin'de bir kadın, Mor Yakub’un oralarda gezen Nusaybinli bir kadının oğlu, önce asker sonra imparator oldu. Gitti balıkçı köyü yıktı. Bugünkü İstanbul’u kuran Roma İmparatoru I. Konstantin’in annesi Nusaybinlidir. Yani Nusaybin İstanbul'dan önce kuruldu. İstanbul tarihçisi ve İstanbul tarihi uzmanı olarak bunu söylüyorum. Sorun Nusaybin'i tanıtamamaktır. Nusaybin bir şehir iken Barselona diye bir yer yoktu. Nusaybin'in kazsanız altından 13 katman çıkar’’ şeklinde konuştu.
Konuşmalardan sonran Nusaybin El Birliği Platformu üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kömür yüklü tır alev aldı, söndürme çalışmasında araçta patlama meydana geldi
YEREL HABERLER Kömür yüklü tır alev aldı, söndürme çalışmasında ...
Hediye Karavanının 13. durağı Mardin oldu
YEREL HABERLER Hediye Karavanının 13. durağı Mardin oldu
Mardin'de park halindeki minibüs küle döndü
YEREL HABERLER Mardin'de park halindeki minibüs küle döndü
Mardin'de kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 ...
Mardin’de maske takmayan 123 kişiye 110 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Mardin’de maske takmayan 123 kişiye 110 bin 700 lira ...
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
YEREL HABERLER İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini ...
Kısıtlamanın ardından Mardin'de hareketlilik
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından Mardin'de hareketlilik
Türkiye’de yağışlar geçen yıla oranla yüzde 22 azaldı, kuraklık tehlikesi baş gösterdi
YEREL HABERLER Türkiye’de yağışlar geçen yıla oranla yüzde 22 ...
Mardin’de 80 saatlik kısıtlama sona erdi, yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Mardin’de 80 saatlik kısıtlama sona erdi, yoğunluk ...
Mardin’de nesli tükenmekte olan yaban kedisi görüldü
YEREL HABERLER Mardin’de nesli tükenmekte olan yaban kedisi görüldü
Kızıltepe’de sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor
YEREL HABERLER Kızıltepe’de sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri ...
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER 40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek ...
3 boyutlu 'kadrolu eşek' uçurtmaları, Mardin semalarında
YEREL HABERLER 3 boyutlu 'kadrolu eşek' uçurtmaları, Mardin ...
Mardin'de kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim
Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika’ya yardım eli
YEREL HABERLER Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika’ya yardım eli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X