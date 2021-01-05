Mardin'de son bir yılda aranan 299 kişi yakalandı

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Mardin Havalimanında, son bir yıl içerisinde yapılan incelemelerde araması bulunan 299 kişi yakalandı.

2020 yılında Mardin Havalimanından Ankara, İstanbul ve İzmir illerine seyahat eden 299 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar haklarındaki işlemlerin tamamlanması için gerekli birimlere sevk edildi.

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