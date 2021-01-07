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Mardin'in silüetini bozan yapıların yıkımı başlıyor

DHA

Mardin'in silüetini bozan yapıların yıkımı başlıyor


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in tarihi dokusunu bozan ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak yapıların yıkılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 milyon TL ödenek gönderildi. Vali Mahmut Demirtaş, bugüne kadar tespit ettikleri 240 kaçak yapının yıkım çalışmalarına kısa zamanda başlayacaklarını söyledi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, tarihi yapılar arasında bulunan beton yapıların Mardin'in silüetini bozduğunu ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu ifade ederek, "Buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz de bununla ilgili sürekli şikayette bulunuyorlardı" dedi.
Mardin, farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada bulunduğu, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimari yapılarıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm kentlerinden biri konumunda. Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip kentin tarihi dokusunu bozan yapıların yıkılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 milyon TL ödenek gönderdi. Vali Mahmut Demirtaş, kentteki mimari yapıların silüetini bozan kaçak her türlü yapı ve metruk evin yıkılması amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu ödenekle birlikte inşallah bu güne kadar tespit etmiş olduğumuz 240'a yakın kaçak yapının yıkımına en kısa zamanda başlayacağız. Şimdiden Mardin'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
'TURİSTLER DE ŞİKAYETTE BULUNUYORDU'
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, özellikle 1'inci Cadde üzerindeki tarihi yapılar arasında bulunan beton yapıların Mardin'in silüetini bozduğunu ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz de bununla ilgili sürekli şikayette bulunuyorlardı. Kiliselerinden, camilerinden, medreselerinden ve en genci 400 yıllık olan konaklarımızı çok beğendiklerini ama aralarında mantar gibi çıkan, çirkin bir görüntü veren yerlerin olduğunu dile getiriyorlardı. Uzun zamandır bununla ilgili çalışma yapılıyordu. Bölgemizde yaşanan sıcak gelişmelerden dolayı bu proje sürekli ertelenmişti ama sağ olsun valimiz bununla ilgili karar verip gereken mercilere ilettikten sonra böyle bir gelişme oldu. Şu anda bir fon aktarılmıştır. İnşallah 1'inci Cadde'deki betonarme evlerin, direklerin, üstteki lambaların ve benzeri çirkin görünen her şeyin bir an önce yıkılmasıyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız."
'KAÇAK YAPILAR KENTİN TARİHİNİ BETONLA KAPATIYOR'
İş insanı Mehmet Yertum da, kaçak yapıların kentin tarihini betonla kapattığını belirterek, "Böyle birçok yapı var. Kaçak yapıların yıkılması, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na aday olan şehri güneyiyle kuzeyiyle turizme kazandıracak. Aslında tüm şehirlerin asıl siluetlerine geri döndürülmesi için çalışma yapılması gerekir." dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-07 08:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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