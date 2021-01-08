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Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar

DHA

Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar


Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, 'Bir kitapla gülümset' projesi için burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'in Midyat ilçesindeki Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesine bağışladı. 
BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında başlattıkları 'Bir kitapla gülümset' projesinde burslarıyla kitap satın aldı. Öğretim görevlisi Hacer Alpteker koordinesinde bir araya gelen öğrenciler, aldıkları kitapları paketleyip, Mardin Midyat'taki Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesine gönderdi. Kitapları teslim alan okul müdürü Deniz Boğa, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte gelen kitapları kütüphanenin raflarına yerleştirdi.
Öğretim görevlisi Alpteker, mesafelerin duyguları ve hayatı paylaşmaya engel olmadığını belirterek, "Uzakları yakın etmek, aynı duygularda buluşabilmek, bir olabilmek mümkün. Bu proje de bunun en güzel örneği. Sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerim ve ben birer gönüllüyüz. Mardin'deki çocuklarımızın masumiyeti, gülümsemesi hepimizin yüreğini ısıttı. Gönüllülüğü ve paylaşmanın mutluluğunu öğrencilikte deneyimledikleri için öğrencilerimin gelecek yaşantılarında da toplumsal konulara duyarlı bireyler olacaklarına eminim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.
Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Deniz Boğa da hediye edilen kitapların öğrenciler tarafından sevilerek, okunacağını dile getirip, üniversite öğrencilerine düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ
2021-01-08 11:38:47

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