Kısıtlamanın ilk günü Mardin'de sessizlik



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri de araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-09 13:42:03



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