Mardian Mll AVM, gazetecilerin gününü kutladı

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Mardian Mall AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Mardin’deki gazetecileri ziyaret etti.

Mardian Mall AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Mardian Mall AVM yönetimi, Mardin’deki gazetecileri ziyaret ederek hediye takdim etti.

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