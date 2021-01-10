71 yıllık ustanın oyma ürünleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor



Selim KAYA/ MARDİN (DHA)MARDİN'de yaşayan Sadettin Muratoğlu (83), ilerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutan oymacılığı devam ettiriyor. Mesleğe 12 yaşında başlayan Muratoğlu'nun Selçuklu, Osmanlı ve Süryani motiflerini kullanarak, yaptığı ürünler yurt içinde ve dışında yoğun talep görüyor. Mesleğini çok sevdiğini belirten Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de 2 tespih kutusu yaptığını söyledi.

Mardin'de 71 yıldır oyma sanatıyla uğraşan Sadettin Muratoğlu, ceviz ağacından kürsü, duvar saati çerçevesi, cami ile kiliselerin minberlerinin yanı sıra masa ve koltuk üreterek geçimini sağlıyor. Muratoğlu, bilek gücüyle ürettiği ve sanat eseri haline getirdiği ürünlerini Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Almanya, İtalya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine gönderiyor.

12 yaşından beri oyma sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 2 tespih kutusu yaptığını ifade etti. Muratoğlu, "12 yaşından beri çalışıyorum. Ürettiğim ürünleri Almanya, Hollanda ve Amerika'ya gönderdim. Amerika'da oymacı arkadaşım var. Beni kaç kere davet ettiler, gidemedim. Ürettiğim masa ve koltukları İzmir, Ankara, İstanbul gibi çok sayıda kente gönderiyorum. İş insanlarına da masa ve oturma grubu üretiyorum. Bir takım, iki koltuk, iki kanepeden oluşuyor. Hepsi el oyması, makine kullanmıyorum. Bir oturma grubu yapmak bir ayımı alıyor. Ürettiğim bütün ürünler el oymasıdır. Deyrulzafaran Manastırı´ndaki koltukları da ben onardım. Ulu Camii'ndeki cevizden yapılan 660 yıllık minberi ben tamir ettim, 6 ayda bitirdim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-10 10:08:31



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