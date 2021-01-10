Alıcı gibi davranan jandarmaya uyuşturucu satmaya çalıştı

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Selim KAYA/MARDİN,(DHA)MARDİN'in Yeşilli ilçesinde alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamin satmak isteyen M.A.İ., suçüstü yakalandı. M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada M.A.İ.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, M.A.İ., alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamini satmak isterken suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-10 12:26:23



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