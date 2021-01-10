Alıcı gibi davranan jandarmaya uyuşturucu satmaya çalıştı

Selim KAYA/MARDİN,(DHA)MARDİN'in Yeşilli ilçesinde alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamin satmak isteyen M.A.İ., suçüstü yakalandı. M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada M.A.İ.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, M.A.İ., alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamini satmak isterken suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-10 12:26:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.