Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Sokak hayvanları kısıtlamayla beraber boş kalan cadde ve kaldırımlara uzanarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Kentin değişik noktalarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda da araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. İl genelinde uyulduğu gözlenen kısıtlamayı ihlal edenlere, cezai işlem uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-10 13:47:17



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