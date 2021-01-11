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Derik'te sosyal medyadan toplanıp bir yılda 1, 5 ton meşe palamudu ektiler

DHA

Derik'te sosyal medyadan toplanıp bir yılda 1, 5 ton meşe palamudu ektiler


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, sosyal medyadan bir araya gelen 30 kişilik grup, ilçeye 2 kilometre mesafedeki dağlık alana bir yılda 1,5 ton meşe palamudu ekti. Grubun lideri Tarık Ayebe, "Gençlerimizi, halkımızı bir araya getirip, palamut topluyoruz. Topladığımız bu palamutları da dağlarımızın tepeleri yeşersin, orman olsun, rahat bir nefes alalım ve hayata nefes olalım diye ekiyoruz. Geçen yıldan bu yana 1,5 ton meşe palamudu, 21 kilo badem, 2 kiloya yakın dardağan ektik" dedi.
Derik ilçesinde geçen yıl sosyal medyadan örgütlenen bir grup doğasever, ilçenin üç tarafını çevreleyen dağları yeşillendirmek için harekete geçti. Grup, topladıkları meşe palamudu, badem ve dardağan tohumlarını araçların gidemediği dağlara yürüyerek gidip ekmeye başladı. Grubun lideri olan çiftçi Tarık Ayebe, ağaçsız alanları yeşillendirmek amacıyla boş zamanlarında toplanarak, tohum ekme etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. 3 çocuk babası Ayebe, çocukluğunda meşe palamudu ve yeşil alanın yoğun olduğu dağlarda yeşilden eser kalmadığını ifade ederek, "Bu ikinci senemiz. Çalışmalarımıza hız verdik. Gelecek nesillere doğaseverliği aşılatmayı hedefliyoruz. Kendi imkanlarımızla ve tamamen gönüllü olarak bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. 
'1,5 TON MEŞE PALAMUDU EKTİK'
Kısıtlamalar nedeniyle tohum ekim işlerini hafta içi yaptıklarını dile getiren Ayebe, "Bazı dönemlerde gidip dağlardan palamut, dardağan ve badem topluyoruz. Derik'in bütün dağlarını yeşillendirelim, orman yapalım, ağaçlandıralım istiyoruz. Onun için sosyal medya üzerinden toplanıp, Derikli gençlerimizi, halkımızı bir araya getirerek, çalışıyoruz. Dağlarımızın tepeleri yeşersin, güzelleşsin, orman olsun, rahat bir nefes alalım ve hayata nefes olalım. Geçen seneden bu yana 1.5 ton meşe palamudu, 21 kilo badem, 2 kiloya yakın da dardağan ektik" ifadelerini kullandı.
Kale Mahalle Muhtarı Ekrem Erol ise "Biz burada Kale ve Zeytinpınar mahallesi muhtarlığı olarak arkadaşlarla, dağlarımızı yeşillendirmek için palamut ekimine devam ediyoruz. Bu etkinliklere sık sık devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah gençlerin katkısıyla dağlarımızı yeşillendireceğiz" dedi.
Etkinlikte yer alan Zeytinpınar Mahalle Muhtarı Fayik Aktay ise doğanın korunması için her zaman gençlerin yanında olduklarını, ekme işini doğaseverlere gönüllü olarak anlattığını dile getirdi.
18 yaşındaki Baran Erol da, doğasever olarak her canlının yeşil ve yaşanılır bir dünyada olmasını dilediğini aktararak, doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-01-11 08:33:01

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