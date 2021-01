Mardin’de vatandaşlar sokakta gezen başıboş köpeklerden rahatsız

Mardin’in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, başıboş gezen köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar yetkililere hayvanların barınağa götürülmesi için çağrıda bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, başıboş gezen köpeklerden rahatsız. Sokağa çıktıklarında grup halinde gezen köpeklerden korkan vatandaşlardan bazıları, bu hayvanların saldırısına uğruyor. Vatandaşlar, hayvanların toplatılıp barınağa götürülmesini istedi. İbrahim Halil Üzrek isimli vatandaş köpek tarafından ısırıldığını söyledi. Yetkililerin bu işe çözüm bulmasını istediğini belirten Üzrek, ''Burada akraba ziyaretine gelmiştim. Yolda giderken yol üstünde beni köpek ısırdı. Köpekler her yerde tüm mahallelerde köpekler var. Mardin’in en işlek caddesinde fotoğraf çekilen yerde 4 taneydi bana geldiklerinde beni bir tanesi ısırdı. Ben yetişkin olduğum için kendimi kurtardım. Ama yetişkin olmayanlar ne yapacak bilemiyorum. Biz belediyeye şikayet ediyoruz. Belediye topluyor ama bazı hayvanseverler alıp tekrar dışarı bırakıyor'' dedi.



''Köpeklerin kuduz olup olmadığını bilmiyoruz''

Köpeklerin aşısı ile kuduz olup olmadığını bilmediklerini aktaran Üzrek, ''İnsanlar korkuyor, tereddüt ediyor. Ama köpek her yerde dolaşıyor. Bir sürü insanı ve otel çalışanlarını ısırmış. Bekçileri ısırmış. Ama bir şey yapamıyorlar. Belediyeyi arıyoruz belediye diyor ki biz topluyoruz hayvanseverler gelip çıkartıyorlar. Burada insanın canının kıymeti yok mu? Gerçekten şu an o duruma geldik. Hayvanı yakalayıp barınağa götürmesi lazımken barınaktan çıkaran hayvanseverler oluyor. Kendileri sosyal medya da paylaşıp valiliği, belediyeyi kötülüyorlar. Yetkililerin işlerini yapmalarına izin vermiyorlar. Hiçbir yetkili işini yapamıyor bunların yüzünden. Köpekler dışarıdayken insanlara saldırıyor. Hayvan severim diyor, fenomen oluyor'' dedi.

Mardin’de yaşayan vatandaşlardan Nezir Turgay birçok defa köpeklerin insanlara saldırdıklarına şahit olduklarını ve dışarı çıkarken korku içerisinde olduklarını belirterek yetkililerin bu işe bir el atmasını istedi.

Halil Ersan ismindeki engelli vatandaş köpeklerden korktuğunu ve engelli olduğu için herhangi bir saldırıda çaresiz kalacağını ifade ederek köpeklerin toplanmasını istediğini söyledi.

