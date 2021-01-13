72 dönümü, balının kilosu 300 TL'den satılan lavanta tarlasına çevirdi



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Savur ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çelik (54), dededen kalma atıl durumdaki 72 dönümlük tarlası için arpa, buğday, mercimek ve nohut ekmek yerine lavantaya yöneldi. Çelik, tarlada arıcılık da yapacağını ve kilo fiyatı 300 TL'ye kadar satılan lavanta balının çok değerli olduğunu belirterek, "Tarlanın bir kısmına da kekik ekeceğiz. Kekik ve lavanta balının, bölgenin en değerli ürünleri arasında ön plana çıkacağına inanıyorum" dedi.

Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Çelik, GAP İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, dededen kalma atıl durumdaki 72 dönümlük tarlasına yıllardır süregelen arpa, buğday, mercimek, nohut yerine önce fıstık ardından lavanta ekti. Lavanta bahçesine arı kovanları da yerleştireceğini belirten Çelik, kilosu 300 TL'den satılan lavanta balından gelir elde edecek. Arazisini farklı bir ürün ile değerlendirerek yöre çiftçilerine örnek olmayı hedeflediğini dile getiren Çelik, "Dededen kalma yöntem ve ürünlerin dışına çıkılarak modern tarıma geçilmesi gerekir. Dar alanda yeni ürünlerle daha fazla kazanç sağlanabilir. Lavanta ve diğer endemik bitkilerinin getirisi daha fazladır. Lavantanın yanında fıstık, zeytin ve badem ektik. Mahallemizdeki çiftçilere örnek bir tarla oluşturduk" diye konuştu.

'ALANI FOTOĞRAF TURİZMİNE DE AÇACAĞIZ'

Mehmet Çelik, tarlasının 42 dönümüne lavanta ektiğini kaydederek, "Bunun yanında da 40 kovan arı alacağız. Lavantanın balı çok meşhurdur. Önemli bir bal ve önemli bir besin. Tarlanın bir kısmına kekik ekeceğiz. Kekik ve lavanta balının bölgenin en değerli ürünleri arasında ön plana çıkacağına inanıyorum. Bu arada tam anlamıyla güzel bir proje hazırlandı. Damlama sulama sistemi çekilecek. Bugün lavantalarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki sonbaharda lavanta satışına geçeceğiz ve burayı o zaman gelin damat çekimleriyle fotoğraf turizmine de açacağız" dedi.

Lavanta ekim çalışmasını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ise "Bu projeyi GAP'la uyguladık. 70 dekarlık bir projeydi. Amacımız atıl durumda bulunan arazileri tarıma kazandırmaktı. Biz bu projeyi uygularken 3 ürünün birlikte yapılacağını da çiftçilerimize göstermek istedik. Fıstık, 10 yıldan sonra verim vermeye başlayacak. Bunlar arasındaki lavantayla da çiftçinin kendi besinini sağlaması ve para kazanması amaçlandı. Tabi bu lavantalarla arıcılıktan, baldan da para kazanılacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-13 09:55:11



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