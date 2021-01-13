Midyat Kaymakamı Dundar, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Milli İrade İlkOrtaokulu konferans salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, Midyat’ta 2020'de yapılan faaliyetler ele alınırken, 2021 de yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Burada konuşan Kaymakam Dundar, 2021'in ilk muhtarlar toplantısını yaptıklarını söyledi. Kaymakam Dundar, "İnşallah bu yıl daha sağlıklı, daha huzurlu daha bereketli olur. Tabi 2020 yılı hepinizin malumu korona virüs pandemisi ile geçti. Bütün dünyanın temel gündemi bu virüstü, hala da olmaya devam ediyor. Tabi 2020'nin başından bu yana dünya önemli bir mesafe kat etti. Önemli bedeller de ödedi. Ama insanoğlu umutla yaşar, 2021'den daha da ümitliyiz. 2020'nin değerlendirmesini yaptık, 2021'de yapacağımız projeleri konuştuk" dedi.

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