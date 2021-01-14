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Tarihi kentin dar sokaklarında koşarak, milli takıma hazırlanıyorlar

DHA

Tarihi kentin dar sokaklarında koşarak, milli takıma hazırlanıyorlar


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de yaşayan genç karateciler, pandemi nedeniyle uzun süredir kaldıkları evlerinden çıkıp, kentin tarihi dar sokaklarını ve merdivenlerini antrenman alanına çevirdi. Gelecek aylarda yapılacak milli takım seçmelerine hazırlandıklarını belirten antrenör Murat Kaya, "Pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Çocukların evde oturmalarından dolayı biraz tembellik oluştu. Güç ve hız kazanmaları için onlara Mardin'in dar sokaklarında merdiven koşusu yaptırıyoruz" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altındakiler için getirilen 13.0016.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin'deki genç karateciler Enes Ömer Yıldızoğlu (14), Hüseyin Çaça (13) ve Abdullah Can (13), gelecek aylarda yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Genç karateciler, bu süreçte çalışmalarını hem evlerinde hem de kısıtlamadan muaf oldukları saatlerde, antrenörleri Murat Kaya eşliğinde kentin tarihi ve dar sokaklarında antrenman yaparak sürdürüyor. Uzun süre evde kalmaları nedeniyle çok basamaklı merdivenlerde koşu yapan karateciler, hız, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik antrenmanlarla milli takıma girmek için ter döküyor. 
'MERDİVENDE KOŞMAK HIZ, KUVVET, DAYANIKLILIK KAZANDIRIYOR'
Mardin Karate İl Temsilcisi ve antrenör Murat Kaya, merdivenlerde koşmanın sporculara hız, kuvvet ve dayanaklılık kazandırdığına dikkat çekerek, aşı çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarındaki düşüşün müsabakaların yeniden başlaması konusunda kendilerini umutlandırdığını belirtip, şunları söyledi:
"Pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Çocukların evde oturmalarından dolayı biraz tembellik oluştu ve fırsatı değerlendirmek için Mardin´in dar sokaklarında çocukların kas gelişimini etkileyecek merdiven koşusu yaptırıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah aşının etkisiyle bizde de bir umut doğdu. Şimdi müsabakaların yapılacağı günü bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda milli takım seçmelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Bu nedenle milli takım seçmelerini kazanmamız için çocuklarımızın şimdiden müsabakalara hazırlanması gerekiyor. Güç ve hız kazanmaları için de onlara merdiven koşusu yaptırıyoruz."
Milli takıma seçilme umuduyla antrenmanlarını düzenli sürdüren Enes Ömer Yıldızoğlu ise "Hedefim milli takım seçmelerini kazanıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için hocamız nezaretinde canla başla çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-14 09:38:52

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