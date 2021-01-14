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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

İHA

Mardin'de aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesinde ikamet eden aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gaz nedeni ile zehirlendi. Yakınlarının ulaşamaması nedeni ile haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Y.A., A.A., E.A., S.A., M.S.A, N.A.'nın sobadan sızan gaz nedeni ile zehirlendikleri tespit edildi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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