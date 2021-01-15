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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin damında beslediği papağanları satarak gelir sağlıyor

İHA

Evinin damında beslediği papağanları satarak gelir sağlıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde evinin damında papağan besleyen genç, gözü gibi baktığı kuşları çevre illere satarak gelir sağlıyor.
Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Recep Denli’nin gittiği petshopta gördüğü kuş reyonu hoşuna gitti. Kendi evinin damına da kuş reyonu yapmak isteyen Denli, farklı papağan türlerini alarak beslemeye başladı. Kuşlara gözü gibi bakan Denli, kuşları internet üzerinden satarak gelir sağlamaya başladı. Pandemi nedeni ile evde kalan vatandaşların papağanları daha çok tercih ettiğini kaydeden Denli, evinin damında oluşturduğu bölümde beslediği kuş türlerini arttırmayı hedefliyor.

"Gittiğim petshoptaki reyon hoşuma gitti"
Gittiği bir petshopta gördüğü reyonun hoşuna gittiğini, bu nedenle evinin damında kuş beslemeye başladığını kaydeden Denli, "Benim de böyle bir reyonumun ve içerisinde çeşitli papağan ve kuşun bulunduğu bir bölümümün olmasını istedim. Burada bulduğum huzuru hiçbir yerde bulamıyorum. Şu anda 50 kuşum var. Sultan papağanı, muhabbet kuşu, Japones, jumbo, cennet papağanı, zebra ispinozu ve jumbo show gibi çeşitli papağan ve kuşumuz var. Her gün buraya gelip kuşların yemini ve sularını kontrol edip, yemi veya suyu eksik olan kafeslere su veya yem ekliyoruz. Öte yandan oda sıcaklığını ve nemi ayarlıyoruz, bakımı veya tedavi gerektiren hayvanlar varsa tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İnternet üzerinden bölgedeki çevre illere satış yapıyorum"
İnternet üzerinde Şanlıurfa, Siirt, Batman, Diyarbakır gibi çevre illere ve ilçelere satış yaptığını belirten Recep Denli, pandemi süresince kuşlara ilginin arttığını ifade etti. Denli, "Genel olarak satışımızı internet üzerinden çevre illere yapıyoruz. Özellikle de pandemi sürecinde papağanlara ilgi arttı. Çocukları olmayan aileler de buraya gelip kuş veya papağan satın alıp götürüyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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