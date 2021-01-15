Şehit kaymakamın yakın korumasına 1 yıl hapis cezası

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesinde kusuru görülen kolluk kuvvetleri ile ilgili davada karar verildi. Safitürk'ün yakın korumasına 1 yıl hapis cezası verilirken, diğer polis memurlarının ise beraatına karar verildi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesinde kusuru görülen kolluk kuvvetleri ile ilgili Derik Asliye Mahkemesinde görülen davada karar açıklandı. Duruşmada şehit Kaymakam Safitürk’ün yakın koruması 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Duruşmada diğer polis memurları ise beraat etti.

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