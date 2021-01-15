Midyat'ta sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılıyor

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Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.

Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı. Hastanede görev yapan 80 sağlık çalışanına CoronaVac ilk doz aşıları yapıldı. Korona virüs aşısı, öncelik sırasına bağlı olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alınarak uygulanıyor.

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