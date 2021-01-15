Şehit Kaymakam Safitürk davasında, yakın koruma polisine 1 yıl hapis



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyla ilgili 9 polisin 'görevi ihmal'den yargılandığı davada yakın koruma polisi Mehmet Kahraman, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, diğer 8 polisin beraatine karar verildi.

Derik'te, 10 Kasım 2016'da, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün bombalı saldırıda şehit olmasına ilişkin 'görevi ihmal' suçlamasıyla 9 polisin yargılandığı davanın duruşması, Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi katıldı. Tutuksuz yargılanan 8 polis, duruşmada yer almazken, Safitürk'ün yakın koruma polisi Mehmet Kahraman ise görev yaptığı başka ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün yakın koruma polisi Mehmet Kahraman'ı 'görevi ihmal' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve diğer 8 polisin beraatine karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-01-15 14:01:39



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