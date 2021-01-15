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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de 'Korona' kuyruğu

İHA

Mardin'de 'Korona' kuyruğu

Mardin’de vatandaşlar, işlem yapmak için gittikleri bankanın önünde, korona virüs tedbirlerini unuttu. Banka önünde bekleyen vatandaşların birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Mardin’de vatandaşların banka ve ATM önlerindeki kalabalığı bitmek bilmiyor. Kentte vatandaşlar, işlem yapmak için gittikleri bankaların önlerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayıyor. Banka önünde bekleyen vatandaşların birçoğu maske takmazken, sosyal mesafeye de uyulmuyor.

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