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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yemekhane salonunda POMEM azmi

İHA

Yemekhane salonunda POMEM azmi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 27. dönem Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan adaylar, metruk vaziyette olan eski bir yemekhane salonunda parkur çalışmalarını yapıyor.
Mazıdağı ilçesinde kapalı spor salonu olmadığı için 27. dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan adaylar kondisyon ve parkur çalışmalarını kullanılmayan eski bir yemekhane salonunda gerçekleştiriyor. POMEM eğitimi almak isteyen adaylar Kickboks ve Fitness Eğimeni Ömer Ekinci’ye müracaat etti. Ancak Fitness Eğitmeni Ekinci’nin adayları hazırladığı ve eğitim verdiği fitness salonu, parkur için elverişli olmadığından Ekinci, Mazıdağı Milli Eğitim Müdürlüğüne çalışmaları için yer talebinde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Mehmetşah Aydıner, parkur çalışmalarını yerine getirmeleri için Fitness Eğitmeni Ömer Ekinci’ye Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun eskiden yemekhane olarak kullanıldığı salonu kullanmaları için izin verdi. Adaylar sınava hazırlık aşamasında heyecanlı olduklarını ancak, zeminin elverişli olmadığından verimli çalışamadıklarını söyledi.

Ömer Ekinci: “Kapalı bir spor salonu olsaydı çok daha güzel olurdu”
Adayların sadece sınav ağırlıklı çalışmalarının yeterli olmayıp daha öncesinde de çalışmaları yapmaları gerektiğini vurgulayan Fitness ve Kickboks Eğitmeni Ömer Ekinci, ilçede kapalı bir spor salonunun olması halinde çalışmaların çok daha güzel olacağını kaydetti. Ekinci, “Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına katılmak isteyen bayağı öğrencim vardı, bunun için ben de eğitim verebileceğim bir yer aradım. Arayışlarımın sonucunda Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun (YİBO) eski yemekhane salonunda eğitim vermeye karar kıldım. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden eğitim vermek üzere burayı istedik. Sağ olsunlar buranın kapısını bize açtılar. Eski yemekhane salonunda günde 2 saat çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Unutulmaması gerekir ki adayların sadece POMEM üzerine çalışması yetmiyor, öncesinde de kondisyon, güçlendirme gibi çalışmaları yapmaları lazım. Şu anda elimizdeki mevcut imkanlar bunlar, kapalı spor salonu olsaydı eğitimlerimiz çok çok daha verimli, güzel geçecekti ve daha rahat çalışabilirdik. POMEM sınavına katılmak isteyen adaylar varsa, buraya gelip çalışmalarını yürütebilirler. Adayların tabi ki de parkur çalışmaları yetmediği gibi önceden de yapmış olduğu çalışmalarının olması lazım. Adayların hazırlanmaları için bir ay yeterlidir. Hem parkur çalışması hem salonda kondisyon ve güçlendirme çalışmaları yapabilirler. Mazıdağı’nda kapalı bir spor salonu olsaydı çok daha güzel olurdu, hem halka açık bir şekilde olurdu hem de biz de çalışmalarımızı rahatlıkla yapabilirdik ”dedi.

Erkan Çakar: “Çalışabiliyoruz, ancak istediğimiz verimi alamıyoruz”
POMEM'e hazırlandıklarını ancak mekanın zemin bakımından elverişli olmadığından verim alamadıklarını belirten Ziraat Mühendisi olan aday Erkan Çakar, heyecanlarını yitirdiklerini söyledi. Çakar, "Biz burada 27. dönem POMEM sınavına çalışıyoruz. Mazıdağı’nda kısıtlı imkanlarımız var. İlçede kapalı spor salonu olmadığı için Ömer hocamızın ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaatları sonucunda burada çalışmaya başladık. Biz burada çalışabiliyoruz, ancak istediğimiz verimi alamıyoruz. Zemin kaygan, kayıyor ve çalışmalarımızı rahat bir şekilde yerine getiremiyoruz. Biz isteriz ki gerek belediyemiz gerekse devletimiz Mazıdağı’na güzel bir spor salonu tahsis etsin. Sadece bizler için değil, gelecek nesiller için de iyi olacaktır. Bu sonuçla öğrenciler kendilerini bu şekilde daha iyi hazırlayabilirler. Bu sene heyecanlıyız. Ancak yeterince çalışamadığımız için verim alamıyoruz” diye konuştu.

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