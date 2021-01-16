Mardin sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

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Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Mardin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde cuma akşamı saat 21.00’da başlayıp, pazartesi 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uyguladı.

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