Mardin'de PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de yürütülen ikna çalışmaları sonucu 'Zindan Amed' kod adlı terörist Z.O., terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yürüttükleri ikna çalışmasıyla 'Zindan Amed' kod adlı terörist Z.O.'nun teslim olmasını sağladı. Silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan terörist Z.O.'nun, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne 2015'te Mardin'den katıldığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. İkna faaliyeti sonucu jandarma ekiplerine teslim olan terörist Z.O.'nun soruşturmasına, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-16 13:16:20



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