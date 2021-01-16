Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, misafirlikteki ailenin kapı önüne bıraktığı, 500 liralık bebek arabası, apartmana giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin binaya çikolata yiyerek, girdiği görüldü.

Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Ersoylu Caddesi'ndeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, asansörün arızalı olması nedeniyle merdiveni kullanarak, 6'ncı kata çıktı. Hırsızlık şüphelisi, apartmanda oturan A.Y.'nin evindeki misafirlere ait olan bebek arabasını fark etti. Daire kapısının önündeki bebek arabasını sırtına alan şüpheli, yine merdiveni kullanarak, aşağı inip, apartmandan ayrıldı. 500 lira değerindeki bebek arabasının çalınma anı ise apartmandaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, binaya çikolata yiyerek, girdiği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Burak EMEK

2021-01-16 16:13:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.