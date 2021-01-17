Mardin'de okul müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu müdürü Tarık Kalkan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalanan Kalkan, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mazıdağı ilçesine götürülen Kalkan'ın, Yukarı Konak Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kalkan’ın ölümü Mardin eğitim camiasını yasa boğdu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.