Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Mardin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı. Kentin değişik noktalarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda, araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yayalara cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-17 13:56:49



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