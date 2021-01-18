Köy okuluna, 4 bin kitaplı kütüphane



Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı, kütüphanesi olmayan ve 250 öğrencinin eğitim gördüğü Ortaca Köyü İlk ve Ortaokulu'nun kullanılmayan bir bölümü, hayırseverlerin desteğiyle bakımı yapılarak, düzenlendikten sonra 4 bin kitaplı kütüphaneye dönüştürüldü.

Midyat ilçesine bağlı, kütüphanesi bulunmayan kırsal Ortaca Köyü İlk ve Ortaokulu'nun kullanılmayan bir bölümü, kütüphane yapılması için Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rover Kitap Kulübü ve bir dizi ekibinin ortak çalışmasıyla onarıldı. Onarılan bölüm, temin edilen masa, sandalye ve kitap rafları ile donatıldı. Bölüm, daha sonra satın alınan ve hayırseverlerin bağışladığı 4 bin kitaplı bir kütüphaneye dönüştürüldü. Şair Ahmed Arif'in adının verildiği kütüphanede, Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere hikaye ve çeşitli türlerde kitaplar bulunuyor. Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve davetlilerin katılımıyla kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

'OKUMAK BİZİ REFAHA ERİŞTİREBİLİR'

Açılışta konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, "2020 yılı Midyat için okuma anlamında, okul anlamında, kütüphane anlamında ciddi yatırımların olduğu bir yıl oldu. İrili ufaklı birçok böyle kütüphane, okumaya yönelik tesisin açılışını veya temelini atmış olduk. Bu da onlardan bir tanesi. Okuma bizi kurtarabilir, okumak bizi refaha eriştirebilir. Yoksa başka türlü bu işin çıkış yolu yok. Yani emek vereceğiz, okuyacağız, zahmet edeceğiz. Böyle gökten zembille inen bir refah yoktur. Gözümüzü yoracağız, beynimizi yoracağız, alın terimizi, akıl terimizi akıtacağız ki ülke olarak, memleket olarak, toplum olarak bir aşamayı kaydedelim. Yoksa hep gelişmiş toplumlara bakıp gıpta ile iç çekmekten başka bize düşen bir şey olmaz. Bu anlamda bu eserin, buna hizmet edeceğini düşünüyorum ve inanıyorum" dedi.

'KARDEŞLERİMİZİN BUNLARI OKUYACAĞINI DÜŞÜNMEK BENİ MUTLU EDİYOR'

Midyat'ta çekimi devam eden bir TV dizisinde, Handan karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan da, "İhtiyaçları olan listeleri gönderdiler. Sonra geldik buraya yapımcımızla beraber baktık. Dolapları, masaları planladılar. Organize ettiler. Hepsini yaptırdık. Kütüphane, bence çok özel bir şey. Kitapların listelerini verirken, siparişlerini verirken, 'çocukken ben bunu da okumuştum, bunu da okumuştum' diye heyecanlandım. Buradaki küçük kardeşlerimizin de bunları okuyacağını düşünmek beni çok mutlu ediyor açıkçası" diye konuştu.

'KİTAP OKUYAMIYORDUK, ÇOK ÜZÜLÜYORDUK'

Okulun 6'ncı sınıf öğrencisi Ecrin Çınar, kütüphaneleri olmadığı için daha önceleri çok üzüldüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün çok güzel bir gün ve açılışımızı yaptık. Benim ilk kitabım bu oldu ve çok mutluyuz. Normalde hiç kitaplarımız yoktu. Çok az sayıda vardı ve biz kitap okuyamıyorduk. Bunu gören öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz ellerinden geleni yaptılar ve emek verip bu kütüphaneyi açtılar. Onlara çok teşekkür ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ

2021-01-18 08:27:15



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