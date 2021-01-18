Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli

Burak EMEKSelim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de dünden beri etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler zor anlar yaşadı, uçak seferleri de aksadı.
Mardin'de, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Mardin Havalimanı'nda, yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Burak EMEK, Selim KAYA
2021-01-18 10:08:29
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